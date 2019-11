Atentado com carro armadilhado faz 13 mortos na Síria

Tamanho do texto

A explosão de um carro armadilhado matou pelo menos 13 pessoas e mais de 30 ficaram feridas num mercado de Tel Abiad, uma cidade síria perto da fronteira com a Turquia.

A localidade é controlada por milícias armadas, aliadas de Ancara.

Segundo um comunicado do Ministério turco da Defesa, citado pelas agências de notícias internacionais, as milícias curdo-sírias Unidades de Proteção ao Povo (YPG) estão por detrás do atentado.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, as vítimas são civis e combatentes pró-Turquia.

Tel Abiad é uma das principais cidades no norte da Síria e foi palco de intensos combates após o início da intervenção militar turca no território, a 9 de outubro, contra as milícias curdo-sírias, e que mereceu o repúdio da comunidade internacional.