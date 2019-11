Reino Unido suspende "fracking"

Tamanho do texto

O Governo do Reino Unido anunciou, este sábado, que vai impor uma moratória sobre a técnica hidráulica conhecida por "fracking" para extrair gás de xisto do subsolo.

O Executivo de Boris Johnson justificou a medida com o risco de abalos sísmicos, tendo por base um relatório da Autoridade de Petróleo e Gás que estudou o impacto da atividade na região de Preston New Road, no noroeste de Inglaterra.

A indústria de gás de xisto tinha granjeado o apoio do primeiro-ministro que quer reduzir a dependência da Grã-Bretanha das importações de gás natural, usado em cerca de 80% dos lares do país.

Os ambientalistas opõem-se à extração de gás de xisto, afirmando que vai contra os objetivos da Grã-Bretanha de atingir emissões de carbono zero até 2050.

O anúncio ocorre numa altura em que Boris Johnson se prepara para eleições legislativas antecipadas para 12 de dezembro.