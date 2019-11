Tamanho do texto

Um homem armado com uma faca feriu pelos menos seis pessoas este domingo, em Hong Kong. O episódio de esfaqueamento foi seguido de um outro. Depois de perder a faca no meio da confusão, o agressor partiu para cima de um manifestante e arrancou-lhe a orelha com os dentes. A vítima é Andrew Chiu, um político local pró-democracia.

Testemunhas relataram à imprensa local que, no momento do ataque, o agressor falava mandarim e gritava frases a favor do governo chinês.

Este ataque acontece um dia depois dos confrontos deste sábado entre manifestantes e a polícia, onde cerca de 200 pessoas foram detidas e vários órgãos de comunicação oficiais foram destruídos, incluindo a sede da agência chinesa Xinhua.

