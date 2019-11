"Adults in the Room", o novo filme de Costa-Gavras

Grécia em 2015: a economia está um caos e o país está à beira da falência. O novo Governo de Alexis Tsipras rebela-se contra o regime de mão de ferro da União Europeia.

Está dado o mote para o novo filme "Adults in the Room" do realizador grego Costa-Gavras.

O filme político é adaptado de um livro de Yanis Varoufakis, que relata as negociações da dívida entre a Grécia e a Troika, durante o seu mandato enquanto ministro grego das Finanças, em 2015.

"Durante esse período todos nós envelhecemos dez anos. O nosso cabelo ficou branco. Foi um período muito intenso, com muita ansiedade, quer estivéssemos de um lado ou do outro", conta o ator Christos Loulis que encarna Varoufakis, no filme.

Costa-Gavras, com 86 anos, é um cineasta de lutas, especialmente contra as ditaduras dos anos 60 e 70, com filmes como "Z", " L'Aveu" ou "Missing". Depois de enfrentar a devastação do capitalismo, em 2012, com "Capital", retorna agora com a crise europeia de 2015, sintoma da vitória da finança e do fracasso da esquerda.

"A esquerda, os esquerdistas europeus falharam em todo o lado. Portanto, temos de ver do que falamos quando nos referimos à esquerda. O que é a esquerda? Para mim, a esquerda não são os homens. São duas ou três ideias essenciais numa sociedade, é uma filosofia de vida. Depois, esta filosofia de vida foi confiada a certos políticos que falharam", afirma Costa-Gavras.

"Adults in the Room" é um thriller onde não faltam ameaças, jogos de poder, segredos e personagens chamadas Christine Lagarde, Jean-Claude Juncker ou Alexis Tsipras.