Brasil recorre à Interpol para esclarecer maré negra

As autoridades brasileiras recorreram à Interpol para tentar resolver o mistério da maré negra que está a chegar, desde há dois meses, às praias do nordeste. Os peritos não têm dúvida de que o petróleo tem origem na Venezuela, mas há questões quanto à responsabilidade do derrame. Enquanto as autoridades e o próprio presidente Jair Bolsonaro acusam um petroleiro grego, o Bouboulina, a empresa detentora do navio insiste que não houve qualquer fuga a bordo.

O porta-voz da polícia disse que a Interpol vai pedir à Delta Tankers, dona do petroleiro, provas do que afirma. O fluxo de crude a chegar à costa diminuiu neste início de semana, segundo confirmou o chefe de operações da Marinha, o que entra em contradição com o que disse Jair Bolsonaro, para quem o pior estava ainda para vir.