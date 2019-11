Enviado dos EUA critica falta de luz verde nas negociações dos Balcãs

A União Europeia não deu início às negociações oficiais com a Macedónia do Norte e com a Albânia para a entrada no bloco europeu, e as reações surgiram.

Durante uma visita à Sérvia, Matthew Palmer, enviado dos EUA aos Balcãs Ocidentais, falou da falta de luz verde da União Europeia ao início das negociações dos dois países como "um erro histórico".

"Os EUA querem que os Balcãs Ocidentais tenham uma perspectiva europeia e faremos de tudo para convencer a União Europeia a mudar de posição antes do encontro dos líderes do bloco em Zagreb, em Maio", admitiu Matthew Palmer.

O discurso foi feito em Belgrado, depois de um encontro com o presidente da Sérvia, um país vizinho em processo de adesão à UE desde 2007.

Aleksandar Vucic, presidente sérvio, diz que a Sérvia continuar a querer "um diálogo sério, responsável e leve", onde se possa encontrar "uma solução de compromisso".