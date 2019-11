Mercado de Lagos invadido pelas chamas

Tamanho do texto

Um enorme incêndio deflagrou esta terça-feira de manhã junto ao popular mercado Balogun, no centro de Lagos, a maior cidade da Nigéria.

O fogo teve origem num edifício de cinco andares e espalhou-se rapidamente para vários negócios circundantes. Residentes e comerciantes juntaram-se aos esforços para tentar controlar as chamas. Para já, não são conhecidas as causas do incêndio, nem se terá feito vítimas.

O mercado Balogun espalha-se por vários quarteirões de Lagos e é um dos maiores e mais movimentados da Nigéria.