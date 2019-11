"Estado da União": O muro de Berlim e os muros em construção

Tamanho do texto

Esta edição especial do Estado da União é dedicada à queda do muro de Berlim (Alemanha), há 30 anos, quando que os berlinenses derrubaram o muro que dividia a cidade e que, na realidade, simbolizava a divisão do país e da própria Europa.

Uma dos testemunhos que recolhemos é o da eurodeputada ecologista alemã Hannah Newman, que tinha seis anos na altura.

Mas apesar da queda deste muro tão simbólico, os países europeus continuam a erguer novos, totalizando mais de mil quilómetros no conjunto e enriquecendo muitas empresas de defesa, tal como revela o relatório "O Negócio de Construir Muros".