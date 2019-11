Inglaterra: Inundações na região de South Yorkshire

As recentes chuvas torrenciais que se abateram sobre o norte de Inglaterra fizeram transbordar as margens do rio Don. As estradas foram inundadas e o tráfego tem estado bastante afetado em Sheffield e Rotherham.

Devido às cheias, muitos carros ficaram retidos no meio das águas, provocando grandes engarrafamentos. A polícia de South Yorkshire aconselha apenas as viagens essenciais na região.