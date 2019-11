Eleições legislativas em Espanha

Tamanho do texto

Estão abertas as urnas em Espanha.

Pela segunda vez em seis meses os espanhóis são chamados a eleger um novo parlamento e um novo presidente do Governo.

Pedro Sánchez foi um dos primeiros líderes partidários a votar. O secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol e primeiro-ministro em funções sublinhou que o voto reforça a democracia.

"Creio que a jornada eleitoral de hoje vai decorrer com totais garantias. Penso que é muito importante reforçar a democracia com o nosso voto, encorajar todos os cidadãos a votar, e que a partir de amanhã possamos ter a estabilidade necessária para podermos formar um Governo e fazer Espanha avançar."

Pablo Casado também já exerceu o dever de voto. O líder do Partido Popular espera que este escrutínio traga resultados claros de modo a tirar o país deste impasse político...

"Creio que hoje o mais positivo seria que houvesse um resultado claro, um resultado que desbloqueie uma situação política que já está a sobrecarregar a economia, que já está a sobrecarregar as expectativas dos espanhóis, e que, por conseguinte, houvesse uma união de todos os espanhóis em torno das urnas."

Depois de votar líder do Unidas Podemos defendeu uma aliança com PSOE. Pablo Iglesias mandou um recado a Pedro Sánchez dizendo que está na hora dos dois partidos esquecerem as divergências.

O líder dos Ciudadanos lançou um apelo aos indecisos e moderados para irem votar. Albert Rivera afirmou é necessário reforçar o centro político de modo a impedir a vitória dos extremos pois só assim será possível encontrar acordos e devolver a estabilidade a Espanha.