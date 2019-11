Os espanhóis tentaram decidir, este domingo, quais são os deputados que se sentam no parlamento espanhol nos próximos quatro anos. É a segunda votação em menos de um ano, para tentar acabar com o bloqueio político que impede a formação de um governo estável, devido à crescente fragmentação do Parlamento e à falta de acordo entre grupos políticos.

Resultados ao minuto: (atualizado às 20h39 - Hora de Lisboa)

Contados: 53% dos votos

PSOE – 29,03%

PP – 20,52%

Vox – 14,68%

Unidas Podemos – 10,03%

Ciudadanos – 6,33%

Direita sobe e bloqueio aumenta

Segundo os primeiros resultados divulgados pela Radio Televisión Española ( RTVE), o Partido de Pedro Sanchéz, o socialista PSOE, venceu as legislativas com 27,3% mas perdeu deputados, devendo eleger entre 114 a 119 (menos 4 a 9 do que em abril).

O seu parceiro do governo, Unidos Podemos, também deverá perder assentos no parlemento e passaria de 42 para 30 ou 34 lugares. Ao contrário de abril, eles precisariam dos partidos nacionalistas para conseguir as 176 cadeiras que determinam a maioria no parlamento espanhol.

O PP deverá eleger 85 a 90 deputados, mais 19 em relação à últimas eleições. O Vox quase duplicou as cadeiras no parlamento espanhol. Segundo estes resultados à boca das urnas, o Partido VOX poderá eleger 56-59 deputados, em relação aos 24 que tinham elegido em abril.

As eleições de 28 de abril foram vencidas pelo Partido Socialista de Pedro Sánchez, com 123 cadeiras (de um total de 350), insuficientes para formar um governo na ausência de acordo com as outras partes.

PP: Sanchéz que comece "a pensar em ir-se"

Teodoro García Egea, o secretário-geral do PP de Espanha, defendeu que o primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, deveria começar a pensar em ir-se embora" se se confirmar a perda de mandatos dos socialistas nas eleições.

Primeiros resultados avançados pela TVE às 20h

PSOE: 114-119

PP: 85-90

VOX: 56-59

Unidas Podemos: 30-34

Ciudadanos: 14-15

ERC: 13-14

JxCat: 6-7

PNV: 6-7

CUP: 3-4

Bildu: 3-4

Más País: 3

Navarra Suma: 2

Coalición Canária: 1-2

Outros: 1-3

Resultados de 28 de abril:

Afluência às urnas mais baixa

Até às 18h, hora local, 56,8% dos eleitores tinham votado, menos 3,91 pontos percentuais em relação às eleições gerais de 28 de abril. Os dados estão a ser avançados em direto pelo site oficial de apresentação de resultados.

Também às 14h a afluência tinha sido menor do que a das últimas eleições. O valor registado foi de 37,92%, em comparação com os 41,49% registados a 28 de Abril.

Durante o dia eleitoral

O que pensam os líderes políticos em pleno dia eleitoral

Pela manhã, o candidato do Partido Socialista Operário Espanhol, Pedro Sánchez, sublinhou a importância do voto.

"Creio que a jornada eleitoral de hoje vai decorrer com totais garantias. Penso que é muito importante reforçar a democracia com o nosso voto, encorajar todos os cidadãos a votar, e que a partir de amanhã possamos ter a estabilidade necessária para podermos formar um Governo e fazer Espanha avançar."

Pablo Casado também já exerceu o dever de voto. O líder do Partido Popular espera que este escrutínio traga resultados claros de modo a tirar o país deste impasse político...

"Creio que hoje o mais positivo seria que houvesse um resultado claro, um resultado que desbloqueie uma situação política que já está a sobrecarregar a economia, que já está a sobrecarregar as expectativas dos espanhóis, e que, por conseguinte, houvesse uma união de todos os espanhóis em torno das urnas."

Pablo Casado e o PP pós-Rajoy

Nas últimas eleições, a 28 de abril, o Partido Popular teve o pior resultado de sempre, mas isso não abalou a liderança de Pablo Casado, que viu nas eleições deste domingo a oportunidade de corrigir os erros que levaram a esta derrota.

Casado tem 38 anos e é o mais jovem presidente do PP de sempre. Sucedeu a Mariano Rajoy, derrotado por uma moção de censura e, assim que chegou à cupula do partido, tentou virar à direita e recuperar as ideias do antigo líder e antigo primeiro-ministro José María Aznar. Mas a estratégia teve o efeito contrário ao desejado e o Partido Popular perdeu três milhões e meio de votos.

