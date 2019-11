"Perigo de fogo catastrófico" na Austrália

Tamanho do texto

Estado de Emergência, ordem de evacuação imediata.

Dois estados australianos, Nova Gales do Sul e Queensland declararam o estado de emergência face aos violentos incêndios que já consumiram centenas de milhares de hectares e fizeram pelo menos três mortos no fim de semana. Há ainda o registo de 100 feridos e 150 casas destruídas.

Os residentes em locais considerados vulneráveis receberam ordem para deixarem as suas casas.

Um residente de uma localidade de Nova Gales do Sul, desabafa e diz que "Honestamente, foi a pior coisa que eu já alguma vez vi na minha vida. A frente de fogo estava a vir na minha direção e não podíamos fazer nada, estávamos impotentes. Perdemos alguns amigos no fogo. Perdemos todos os haveres. Mas os bens materiais não interessam, são as pessoas que contam".

A cidade de Sidney, a mais populosa da Austrália, foi também considerada em perigo de fogo catastrófico. Para esta terça-feira esperam-se temperaturas acima dos 35 graus em condições secas e com ventos fortes.

Só em Nova Gales do Sul existem mais de 60 focos de incêndio, 40 dos quais estão fora de controlo.

Em Queensland, no noroeste do país, também foi declarada meia centena de incêndios florestais.