Xi Jinping visita Grécia

O Presidente chinês Xi Jinping iniciou uma visita de três dias à Grécia.

O objetivo é consolidar e reforçar a cooperação entre os dois países. À chegada a Atenas, no domingo à noite, Xi Jinping sublinhou o papel que a Grécia tem assumido no desenvolvimento das civilizações e culturas no globo.

Os dois países tems vindo a estreitar laços, nos últimos anos. A Grécia tem sido um dos destinos dos investimentos chineses, assumindo-se como um país estratégico para a iniciativa de Pequim "Uma Faixa, Uma Rota", que visa redesenhar o mapa da economia mundial.

Esta segunda-feira, Xi Jinping vai reunir-se como o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, estando prevista a assinatura de acordos de cooperação nas áreas da educação, transporte de mercadorias e energias.

O Executivo grego tem trabalhado para atrair investimentos estrangeiros de modo a ajudar a economia grega a sair da crise em que mergulhou na última década.