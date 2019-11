Rali da Austráia cancelado

Tamanho do texto

A costa leste da Austrália tem sido arrasada pelas chamas, com mais de uma centena de incêndios ativos, muitos deles fora de controlo. A situação arrasta-se há semanas e já provocou pelo menos três mortos e a destruição pelas chamas de mais de um milhão de hectares. Já foram destruídas pelo menos 170 casas e a região metropolitana de Sydney está sob ameaça. Está em cima da mesa a possibilidade de uma mobilização militar sem precedentes no país em tempo de paz para combater os sinistros.

O cenário é dantesco e como tal não surpreende a decisão de cancelar o rali da Austrália, a última prova da temporada no Campeonato do Mundo de Ralis e que estava prevista para o próximo fim de semana. Ott Tänak já tinha assegurado o título de campeão do mundo mas esta decisão entrega o título de construtores de mão beijada à Hyundai.

Não que essa seja uma questão que preocupe os australianos neste momento...