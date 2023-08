As europeias foram travadas pela Coreia do Sul e as africanas bateram a Colômbia. Em Lisboa, a equipa de Portugal foi recebida em festa pelo Presidente da República

A Alemanha foi afastada do Mundial feminino de futebol após não ir além de um empate diante da Coreia do Sul com a equipa de Marrocos a surpreender no outro jogo do grupo H, batendo a Colômbia, por 1-0.

As europeias começaram a ver o dia correr mal logo aos seis minutos quando Sho So-Hyun adiantou as asiáticas no marcador. Aos 42 minutos, Alexandra Popp empatou e colou a Alemanha em posição de qualificação.

Só que no outro jogo, nos descontos ainda antes do intervalo, Anissa Lahmari abriu o marcador para as africanas e colocou Marrocos em vantagem sobre as alemãs, na classificação.

As sul-americanas não conseguiram empatar o duelo e conseguiram segurar um resultado que lhes dava vantagem sobre as africanas, mas a Alemanha no conseguiu desfazer o amargo empate com a Coreia do Sul e fechou o grupo H na terceira posição, a dois pontos das marroquinas e das colombianas, que venceram o grupo.

Nos oitavos de final, a Colômbia vai enfrentar a surpreendente Jamaica e Marrocos vai ter um duelo sempre especial, por motivos de rivalidade histórica, com a França. Os dois jogos estão marcados para terça-feira, 8 de agosto.

"Navegadoras" já em Lisboa

O jogo Portugal-Estados Unidos de terça-feira marcou não só um momento de orgulho para o futebol feminino português, mas também um recorde no outro lado do Atlântico.

O jogo onde as americanas se salvaram por milagre após o remate ao poste de Ana Capeta aos 91 minutos tornou-se no programa televisivo noturno de maior audiência nos Estados Unidos.

O jogo começou quando no leste dos Estados Unidos eram ainda 03 horas da manhã (08h em Lisboa) e o pico de audiência foi atingido nos emocionantes últimos 15 minutos da partida,m com 1,35 milhões de espetadores a acompanharem na televisão americana a pressão final das "Navegadoras".

O jogo, com 42.958 pessoas nas bancadas, marcou também o recorde de maior lotação num estádio de futebol para assistir ao vivo a uma partida de futebol na Nova Zelândia.

A equipa portuguesa, entretanto, já está em Lisboa,e foi recebida esta manhã pelo Presidente da República, ladeado pela ministra-adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e pelo secretário de Estado da juventude e do Desporto, João Paulo Correia.

Presidente Marcelo regista receção às "Navegadoras" com uma "selfie" TIAGO PETINGA/LUSA

"Mais cedo ou mais tarde, recebia-vos sempre. Com a vossa presença na Nova Zelândia, começou a vitória no próximo Campeonato da Europa. E depois no Campeonato do Mundo. Tinha-vos pedido que fizessem tudo para tornar possível o impossível. Fizeram tudo. Mostraram qualidade e jogaram melhor do que os Países Baixos, o Vietname e os Estados Unidos. A vossa qualidade foi superior. Pedi mais do que garra, para dar tudo para além do tudo. E deram. Acho que foram três grandes jogos", afirmou Marcelo rebelo de Sousa, dirigindo-se à seleção portuguesa feminina de futebol.