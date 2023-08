A goleada dos Países Baixos ao Vietname obrigava as "Navegadoras" a ganhar às campeãs do mundo, mas o sonho bateu no poste

Portugal sai de cabeça erguida do Mundial feminino ao empatar a zero com as campeãs do mundo, num jogo em que ficou cedo obrigado a ganhar aos Estados Unidos para se apurar para os oitavos de final.

Com os Países Baixos a golear o Vietname na outra partida do grupo E, só a vitória interessava às Navegadoras. e ficaram perto, aos 90 minutos, quando Ana Capeta acertou no poste.

A equipa portuguesa apresentou-se muito determinada diante das campeãs do mundo e até ao intervalo andaram sempre mais perto da baliza americana do que o inverso, mas o nulo manteve-se até ao descanso no Eden Park, de Auckland.

No Estádio de Dunedin, as vice-campeãs do mundo depressa se colocaram em posição de apuramento. Lieke Martens marcou logo aos oito minutos. Katja Snoeijs dialtou aos 11 minutos e, ainda antes dos 20, Esmee Brugts fez o 3-0. Aos 23 minutos, Jill Roord fez o quarto e, sobre os 45, Danielle van de Donk assinou a "manita".

Já na segunda parte, Esmee Brugts e Jill Roord bisaram e os Países Baixos chegaram aos sete golos, aos 83 minutos.

Às portuguesas, para se qualificarem, só a vitória interessa e tudo ainda está ao alcance das comandadas de Francisco Neto nos derradeiros minutos de jogo.

Sobre os 90 minutos, Ana Capeta atirou ao poste da baliza americana e foi o melhor que as Navegadoras conseguiram, mas não foi pouco. Portugal empatou a zero com as atuais campeãs do mundo, no adeus à Nova Zelândia.

Países Baixos e Estados Unidos seguem para os oitavos.

Em lágrimas, a portuguesa Jéssica Silva lamentou que tenha ficado "pelo caminho a equipa mais competente".

Ao meio dia, hora portuguesa, arrancam os derradeiros jogos desta terça-feira. A China enfrenta a Inglaterra e a Dinamarca o Haiti. As inglesas lideram o grupo D, mas não podem facilitar diante das asiáticas sob pena de serem ultrapassadas na tabela inclusive pela Dinamarca que tem menos três pontos e pode ficar com melhor registo de golos.