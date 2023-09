Fim da greve na liga feminina de futebol em Espanha

De Euronews

Sindicatos e clubes chegaram a acordo para estipular aumentos nos salários mínimos das jogadoras espanholas

A Liga feminina de futebol em Espanha pode finalmente arrancar. Sindicatos e patronato anunciaram ter chegado a um acordo para pôr fim à greve e que prevê "um salário mínimo de 21.000 euros para a época 2023/2024", que será aumentado também nas duas épocas seguintes.

Os sindicatos advertem, no entanto, que continuarão a lutar por melhorias nas condições de trabalho, nomeadamente em termos dos "protocolos de luta contra o assédio".

A greve decorreu num momento de escândalo no futebol feminino espanhol, depois do beijo forçado do ex-presidente da Federação Luis Rubiales à jogadora Jenni Hermoso, após a vitória no mundial.