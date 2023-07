Surpresa no Mundial feminino: Espanha goleada pelo Japão

As nipónicas fecham a fase de grupos sem sofrer golos e com 11 marcados. As espanholas ficam em segundo o grupo C, mas evitam uma rival de respeito nos oitavos de final

Em duelo de equipas já apuradas, o Japão surpreendeu as bolsas de apostas ao, não só vencer, mas sobretudo por golear a Espanha, sexta seleção do ranking mundial do futebol feminino.

Na derradeira jornada da fase de grupos do Mundial, as nipónicas golearam a Espanha, por 4-0, e marcaram duelo nos oitavos de final com a Suíça. A Espanha vai enfrentar a Noruega.

Espanha e Japão defrontaram-se após duas vitórias no grupo e zero golos sofridos. As espanholas tinham marcado mais um golo. As adversárias já sabiam que quem ganhasse iria jogar com a Noruega nos "oitavos", que pareceram despertar para este torneio no derradeira jornada do grupo A.

"La Roja", com a melhor do mundo, Alexia Putellas, a titular, partiu como favorita, mas chegou ao intervalo nas cordas e acabou no tapete, aqui recorrendo a jargão do boxe.

As nipónicas pareceram levar o jogo mais a sério, sobretudo Hinata Miyazawa, que bisou, deixou o score ao intervalo nos 3-0 para as asiáticas e ela própria como líder da tabela das goleadoras deste torneio, com 4 golos.

Aos 83 minutos, Mina Tanaka fechou a goleada com um grande golo e o Japão termina pela primeira vez uma fase de grupos sem sequer sofrer golos.

As espanholas nunca pareceram muito incomodadas com o desenlace do jogo, talvez já a pensar no duelo com a Suíça na fase a eliminar, uma equipa aparentemente mais acessível que as norueguesas, que começaram mal a fase de grupos, mas terminaram a esmagar (6-0) as Filipinas, carrascas da Nova Zelândia.

Suíça e Espanha vão enfrentar-se no sábado (5 de agosto, 06:00, hora de Lisboa), em Auckland, na Nova Zelândia. O Japão e a Noruega jogam no mesmo dia (10h), em Wellington, também na Nova Zelândia.

No outro jogo do grupo C, a Zâmbia levou a melhor sobre a Costa Rica, venceu 3-1 e fecha torneio no terceiro lugar apesar da pior defesa do grupo.

A competição no Mundial fecha esta segunda-feira com a derradeira jornada do grupo B. A anfitriã Austrália está obrigada a pontuar diante do Canadá, mas se for um empate, terá de contar com um muito pouco provável triunfo da Irlanda sobre a Nigéria.

Às canadianas e às nigerianas basta pontuar para seguirem em frente. Nos oitavos, o primeiro do grupo C vai enfrentar o segundo do D, liderado pela Inglaterra e com Dinamarca e China também na luta. O segundo do B enfrenta o primeiro do D.