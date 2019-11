Violência entre gangues na Suécia

Tamanho do texto

A violência entre gangues rivais provocou este domingo, na cidade sueca de Malmö, a morte de um rapaz de 15 anos e ferimentos graves num outro adolescente.

O caso criou uma onda de contestação e muitas críticas às autoridades, como explicou à euronews a jornalista Therese Cedergren.

_"Agora, a polícia diz que vai fazer tudo para deter os criminosos. Vão reforçar a procura de armas e vão atacá-los de forma mais dura. Mas algumas pessoas com quem falei em Malmö dizem que é tarde demais, dizem que demasiadas pessoas já foram mortas"_.

No último ano, dezenas de pessoas morreram no sul do país em tiroteios e rebentamento de bombas. Segundo a polícia, a violência faz parte de uma batalha para controlar o tráfico de drogas na região.

A situação está a causar grande preocupação entre os países vizinhos. A Dinamarca anunciou, esta segunda-feira, que vai reforçar o controlo da ponte de Oresund, que atravessa a fronteira marítima com a Suécia. Os dois países têm fronteiras abertas e muitas pessoas fazem o trajeto diário através da ponte. Um trajeto de rotina agora ameaçado pela onda de criminalidade que a polícia sueca não consegue controlar.