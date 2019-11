Rosalía domina Grammys latinos

Tamanho do texto

Rosalía foi a grande vencedora dos Grammys latinos, a espanhola levou três estatuetas para casa, "Álbum do ano" e "Melhor álbum pop contemporâneo" com "El Mal Querer" e a "Melhor Canção Urbana" com o tema "Con altura".

A espanhola de 26 anos saltou para a ribalta com o álbum de estreia, "Los Angeles", mas foi com "El Mal Querer" que chegou ao topo da música latina.

Na véspera, o colombiano Juanes tinha sido distinguido como personalidade do ano pelo seu trabalho humanitário e pelo apoio aos jovens artistas. Na mesma cerimónia, José Cid foi um de oito artistas que receberam o Grammy Latino de Excelência Musical, tornando-se no segundo português a receber o prémio. Carlos do Carmo já tinha sido galardoado em 2014.