Hong Kong: Cocktails Molotov contra gás lacrimogéneo

Em Hong Kong, a violência voltou às ruas, em especial às imediações de cinco campus universitários, onde os estudantes se barricaram. A troca de cocktails Molotov lançados pelos manifestantes e granadas de gás lacrimogéneo atiradas pela polícia dura dia e noite.

A Universidade Politécnica de Hong Kong viveu alguns dos momentos de maior tensão desde que os protestos contra o domínio da China sobre o território começaram, há cerca de cinco meses.

Além dos cocktails Molotov, os manifestantes estão armados com catapultas e arcos com flecha. Este aumentar da tensão pode ser uma consequência da entrada do Exército Popular da China no território, mesmo que para uma operação de limpeza das ruas.