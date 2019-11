Lukashenko mantém-se no poder na Bielorrússia

Tamanho do texto

A oposição já denunciou as eleições na Bielorrússia que tiveram lugar no fim de semana.

Nenhum candidato da oposição foi eleito para a câmara baixa do parlamento que conta 110 assentos.

Números oficiais sugerem uma taxa de afluência às urnas de 77%.

Nas eleições de 2016 a oposição havia conquistado dois lugares, no entanto, os dois deputados eleitos foram impedidos de participarem neste escrutínio.

Há 25 anos que Lukashenko dirige o país. O líder bielorrusso anunciou a intenção de voltar a candidatar-se às eleições presidenciais do próximo ano.

Falando na sequência do ato eleitoral, Lukashenko afirmou que não pretende continuar indefinidamente no cargo e que no próximo ano os eleitores teriam oportunidade para se pronunciarem.