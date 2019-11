Tottenham demite Mauricio Pochettino

O Tottenham demitiu o treinador Mauricio Pochettino, depois de cinco anos ao comando do clube.

O argentino, de 47 anos, foi nomeado em maio de 2014 e levou o clube à final da Liga dos Campeões na última temporada, perdendo contra o Liverpool, em Madrid.

O Presidente do Tottenham, Daniel Levy, comentou a decisão que considerou difícil e reforçou que Mauricio Pochettino ficará na história do clube para sempre. No entanto, o dirigente disse ter levado em conta os resultados irregulares do início desta temporada.

O clube inglês ainda não comunicou quem será o próximo treinador, mas segundo a comunicação social inglesa, José Mourinho é um dos principais nomes em cima da mesa.

Carlo Ancelotti e Rafa Benitez também estão na lista como futuras possibilidades. O clube ocupa a 14ª posição no Campeonato Inglês, com apenas 14 pontos em 12 jogos.