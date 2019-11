Tamanho do texto

Neste Euronews Noite, debruçamo-nos sobre as eleições deste domingo na Guiné-Bissau, com uma reportagem de Nara Madeira e uma entrevista com o professor universitário Fernando Jorge Cardoso, especialista em temas africanos. Destaque ainda para a antevisão da final da Copa Libertadores, entre o Flamengo e o River Plate, e para os 56 anos da morte de John Kennedy. Apresentação de Ricardo Figueira.