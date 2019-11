View this post on Instagram

🌊 WELLENWERK ERÖFFNUNG 🌊⁣ ⁣ Heute ist es soweit - wir feiern unser Soft Opening der Welle! 🎉 ⁣ ⁣ Zur Feier des Tages haben wir unseren Kalender für alle geöffnet. Ihr könnt also ab sofort eure Gutscheine einlösen und euch Termine zum Surfen auswählen! ⁣ ⁣ Kommt gerne einfach vorbei - wir haben noch ein paar Slots für heute frei 🤙🏼 Zuschauer sind natürlich auch gerne gesehen. 😊⁣ ⁣ Unsere aktuellen Öffnungszeiten sind Mo-Fr 14-22 Uhr und Sa-So 10-23 Uhr. ⁣ ⁣ 🇬🇧 We’re opening today! 🌊⁣ ⁣ To honor the day, we’re opening our calendar to everyone. If you have a vouchers - you are able to redeem it now through your customer portal and choose a Surfslot! 🏄‍♂️⁣ ⁣ We have some slots left for today, so you can always just come by. Spectators are always welcomed as well. 😊⁣ ⁣ Our current opening hours are Mo-Fr 2PM-22PM and Sa-Su 10AM - 11PM. ⁣ ⁣ #wellenwerk #SurfenInBerlin #indoorsurfing #surfsession #surfing #surfers #surf #citywave #🌊