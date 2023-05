Rafael Nadal falha Roland Garros

De Euronews

O tenista espanhol fica de fora do torneio de terra batida pela primeira vez desde a sua estreia em 2005

Rafael Nadal anunciou esta quinta-feira que não vai participar nno Open de França por causa da lesão na anca que o afasta desde janeiro das competições. Também disse que 2024 será, provavelmente, a última época da sua carreira.

O tenista espanhol deu a notícia da sua retirada - e dos planos futuros - durante uma conferência de imprensa na sua academia de ténis em Manacor, Espanha. Não quis marcar uma data para o regresso ao circuito de ténis, mas tudo indica que vai demorar vários meses.

Nadal, 14 vezes vencedor na capital francesa, vai falhar o torneio de terra batida pela primeira vez desde a sua estreia em 2005.

O espanhol tem um recorde de carreira de 112-3 em 18 participações no Open de França, um nível de domínio inigualável em qualquer evento do Grand Slam. Quando ganhou o troféu no ano passado, aos 36 anos, enquanto lidava com uma dor crónica no pé, tornou-se o campeão mais velho da história do torneio.