A forma mais pura do surf

À espera da onda perfeita. O cenário repete-se por todo o mundo mas em Noordhoek, na África do Sul, não são os surfistas que esperam. Pelo menos surfistas no sentido habitual da palavra. A praia sul-africana tem as condições ideais para a prática do bodysurf, ou surf de peito, onde não se usa qualquer tipo de prancha.

A disciplina tem tanto de simples como de antiga, foi ela que deu origem ao surf e ao bodyboard.

De acordo com Glen Thompson , historiador do surf da Universidade de Stellenbosch, "o bodysurf tem uma longa história na cultura polinésia pré-colonial e até na cultura africana, nas zonas costeiras. Está documentada nos diários de bordo dos navios europeus que partiram em exploração e iniciaram as trocas comerciais com a costa oeste de África. O continente africano usava o mar por prazer, porque é essa a essência do bodysurf."

No Rio de Janeiro a prática do bodysurf faz parte de cultura da cidade e desde 2017 que é considerada património imaterial cultural.