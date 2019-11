Chegou a altura de alugar uma árvore de Natal

Tamanho do texto

Escondido na localidade lituana de Klaipeda, há um pequeno jardim botânico que oferece uma grande ideia. Em vez de lidar com um dilema típico nesta altura - comprar um pinheiro para servir de árvore de Natal e depois deitá-lo fora ou simplesmente adquirir uma réplica em plástico -, porque não alugá-lo?

A diretora do jardim, Asta Klimiene, aponta que "educar é exatamente a missão deste espaço; falar sobre a sobrevivência das plantas, sobre as suas necessidades e preservação. Esta alternativa vai de encontro àqueles que gostam realmente da natureza".

Os preços do aluguer oscilam entre os 12 e os 24 euros, sendo que metade do valor é reembolsado se a árvore for devolvida em bom estado.

Uma cliente, Evelina Jakiene, dizia-nos que esta "é a solução para quem não quer nem cortar, nem uma árvore artificial. Assim não há problemas também de arrumação depois do Natal. É uma opção muito conveniente: não há desperdício".

As árvores têm de ser devolvidas até meados de janeiro. Das cerca de 200 disponíveis, mais de metade já estão reservadas. Os pinheiros são plantados de novo até à próxima festividade.