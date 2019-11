Klinsmann é o novo técnico do Hertha Berlin

Jürgen Klinsmann, ex-selecionador de futebol da Alemanha e dos Estados Unidos, assumiu o comando do Hertha Berlin.

Klinsmannn passou a treinador da equipa da capital alemã depois de Ante Covic ter sido demitido após ter sido batido, no domingo, por 4-0 frente ao Augsburg, derrota que deixou a equipa no 15º lugar da Bundesliga.

A única experiência de Klinsmann como treinador de clubes foi no Bayern na temporada 2008/2009, que não conseguiu terminar.

Klinsmann também esteve no Campeonato do Mundo de 2006 como selecionador alemão e, em 2014, à frente da seleção dos EUA.

Como jogador, Klinsmann foi campeão mundial em 1990 e campeão europeu em 1996.

De recordar que Jürgen Klinsmann entrou no Conselho de Supervisão do Hertha há algumas semanas, como representante do investidor Lars Windhorst, que detém 49,9% das ações do clube.