Apesar do parecer da agência mundial antidoping ser desfavorável à participação russa nos jogos olímpicos 2020, o Comité Olímpico Russo vai avançar com uma seleção de atletas. Quem o garantiu foi o líder do organismo, Stanislav Pozdnyakov.

"O Comité Olímpico vai formar uma equipa de atletas russos que vão defender a honra da nação nas arenas olímpicas em Tóquio. É importante perceber que de acordo com o código olímpico, os Jogos Olímpicos não são uma competição entre países, como geralmente é apresentado pelos media, mas sim entre atletas selecionados e enviados aos jogos pelos respetivos comités olímpicos", explicou.

A Rússia é acusada de alterar dados laboratoriais para remover testes positivos quando estes estavam na posse das autoridades russas.

O Comité da agência mundial antidoping propôs um pacote de sanções, incluindo uma suspensão de quatro anos da Rússia nas grandes competições internacionais, apesar dos atletas poderem competir sem bandeira.