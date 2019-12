Rússia banida dos Jogos Olímpicos devido a escândalo de doping

Tamanho do texto

Agência Mundial Antidopagem (AMA) decidiu castigar a Rússia com quatro anos de suspensão em provas internacionais como os Jogos Olímpicos ou os Mundiais de Atletismo devido à manipulação de testes de doping em laboratório para esconder eventuais casos positivos.

A AMA concluiu que a agência antidoping russa não cumpriu as regras e terá manipulado os dados recolhidos através da troca de amostras e da destruição de dados ligados a testes positivos por doping.

A 25 de novembro, a AMA já havia publicado um comunicado com a recomendação do Comité independente de Revisão de Cumprimento das regras sobre o caso da Rússia, nomeadamente o não cumprimento do código mundial antidoping.

A Comissão Executiva da AMA apreciou esta segunda-feira, em Lausana, na Suíça, essa recomendação e decidiu suspender a Rússia por quatro anos.

