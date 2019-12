Vítimas da Ponte de Londres identificadas e homenageadas

Tamanho do texto

Na ponte de Londres, a tragédia deu lugar às flores. Dois dias depois do ataque terrorista onde morreram duas pessoas e três ficaram feridas, sabe-se o nome da segunda vítima mortal: Saskia Jones, de 23 anos.

O primeiro nome a ser conhecido foi o de Jack Merritt, de 25 anos.

Ambos estavam ligados à Universidade de Cambridge, através do projeto de reintegração de ex-reclusos "Learning Together" e encontravam-se na capital inglesa para uma conferência sobre reabilitação de condenados, organizada pelo Instituto de Criminologia do mesmo estabelecimento de ensino.

Morreram esfaqueados por um dos participantes, um ex-recluso detido em 2012 por crimes de terrorismo e libertado antes de cumprir a totalidade da pena.

Centenas de pessoas marcaram presença na Catedral de Southwark, este domingo, para uma última homenagem às vítimas.

Além das famílias, também a Universidade de Cambridge prestou tributo às duas pessoas assassinada.

Dos três feridos, um permanece em estado grave.