Trump teria interferido com a Ucrânia, segundo relatório

O presidente norte-americano Donald Trump usou auxílio militar e uma visita à Casa Branca para pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy contra Joe Biden, antigo vice-presidente e rival de Trump na corrida à presidência.

Esta a conclusão de um relatório de 300 páginas produzido por um comité especializado da Casa Branca que conclui oficialmente que "Trump teria interferido nos assuntos de um país estrangeiro de forma a aumentar as possibilidades de re-eleição, comprometido a segurança nacional ordenando uma campanha sem precedentes para bloquear o Congresso".

O presidente do comité afirma que ainda há mais trabalho a fazer.

"Uma das questões que estamos a investigar é se este esquema começou muito antes do que pensamos. Será que foi utilizado para pressionar o presidente ucraniano anterior, Poroshenko?", afirma Adam Schiff, congressista democrata e presidente do comité de inteligência do Congresso.

O presidente Trump reagiu classificando Schiff como "louco" enquanto os Republicanos classificaram o relatório como uma "vergonha".

"Apesar do presidente do parlamento ter afirmado que a destituição do presidente requer provas claras, convincentes e bipartidárias. Os democratas falham em todas as frentes", adiantou Liz Cheney, republicana e presidente da Conferência Republicana.

O relatório que lança as bases para o afastamento do presidente será agora apreciado pelo comité jurídico do congresso que poderá iniciar um procedimento formal de destituição contra Donald Trump.