Gordon Sondland faz testemunho esmagador para Trump

"Como testemunhei anteriormente, os pedidos do Senhor Giuliani foram uma troca de favores, para organizar uma visita do presidente Zelensky à Casa Branca. O Sr. Giuliani exigiu que a Ucrânia fizesse uma declaração pública anunciando as investigações sobre as eleições de 2016 e sobre a empresa Burisma [empresa de Hunter Biden]. O Sr. Giuliani expressou os desejos do Presidente dos Estados Unidos e sabíamos que estas investigações eram importantes para o Presidente."