Incêndios não dão tréguas na Austrália

Na Austrália, foi declarado o estado de emergência em Queensland, depois de um fogo que deflagrou numa casa rural tomar grandes proporções e se misturar com vento.

De acordo com as autoridades do estado, os ocupantes do imóvel, localizado em Bundamba, escaparam sem ferimentos, mas a casa foi completamente consumida pelas chamas.

Os habitantes deste subúrbio da cidade de Ipswich foram obrigados a abandonar a região porque várias casas se encontram na rota do fogo.

No terreno, os meios aéreos auxiliam o combate às chamas em terra, que não dão sinais de trégua na sequência de uma vaga de calor marcante.

Na região de Nova Gales do Sul, que tem como capital a cidade de Sydney, um helicóptero que transportava água teve de fazer uma aterragem de emergência quando combatia um incêndio a nordeste de Newcastle.

Os fogos, agravados pela seca, já provocaram a morte de pelo menos quatro pessoas e destruíram mais de 600 casas no leste da Austrália.