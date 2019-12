Filho de ex-presidente dos Santos em tribunal

O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno “Zenu” dos Santos, filho do ex-presidente José Eduardo dos santos, e o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Válter Filipe, começam esta segunda-feira a ser julgados por peculato e branqueamento de capitais.

O juiz aceitou que José Eduardo dos Santos, o antigo presidente, seja interrogado. A defesa do ex-governador do Banco de Angola, coarguido no processo da transferência irregular de 500 milhões de dólares, solicitou a audição do ex-presidente angolano para garantir que Válter Filipe só fez o que lhe mandaram.

O advogado de José Filomeno dos Santos fez questão de frisar que é um advogado oficioso e deu a entender que existem falhas na investigação do ministério público.