O outono vermelho e azul em Urabandai no Japão

A euronews visitou Urabandai, em Fukushima, no Japão, onde o outono se veste de vermelho e azul.

Urabandai, no Japão, é um local privilegiado para observar a natureza, em particular no outono, onde as folhas assumem várias tonalidades de vermelho. "O monte Bandai entrou em erupção há 131 anos, libertando muita terra e areia. Nessa altura, o rio fechou-se e formou-se um lago. Foram plantadas árvores e a natureza recuperou", explicou à euronews o guia japonês Mutsuhiro Ikeda. Ao longo de quatro quilómetros, o trilho de Goshikinuma permite contemplar várias lagoas em que água exibe diferentes tonalidades de azul.

Natureza e espiritualidade

A relação entre os japoneses e a natureza é marcada por uma forte espiritualidade, em particular entre os praticantes do xintoísmo, uma corrente espiritual onde a natureza está no centro do culto. "No pensamento xintoísta, a natureza não é algo que deve ser dominado. Trata-se de viver em simbiose com a a natureza. É a nossa forma de pensar", disse à euronews Shigetsugu Miyazawa.