À procura de sobreviventes nas Filipinas

As equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes nos escombros dos edifícios abalados pelo sismo de 6,8 na escala de Richter que atingiu as Filipinas no domingo.

Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas por causa do terramoto.

As autoridades estão a tentar resgatar cinco pessoas que se acredita terem ficado presas nos escombros de um centro comercial na cidade de Padada, na ilha de Mindanao, a 20 quilómetros do epicentro do sismo, mas disseram haver poucas esperanças de as encontrar.