Escola revitaliza vidro de Murano

Há séculos que a ilha veneziana de Murano produz vidro, mas a tradição está a ser revitalizada por uma escola que ensina esta arte a jovens.

"É uma escola única a nível nacional e internacional. Não existe outra escola como esta, onde em cinco anos se consiga obter um diploma para trabalhar com vidro e vidro de Murano", realça a diretora do estabelecimento escolar, Martina Semenzato.

Antigamente, este era considerado um trabalho de homens, mas esta escola reforça a mudança de mentalidades. "Esta era considerada uma profissão dura. Portanto, com estes jovens, especialmente com as raparigas, tentamos ensiná-las que isto é uma arte", realça o professor Raffael Eros.

Esta escola, em Murano, abriu em 2016 e é reconhecida pelo ministério italiano da Educação.