Capa original do "Super-Homem" vendida por quase 200.000 dólares

É a mais cara capa de super-herói de sempre: a primeira capa usada por Christopher Reeves no primeiro filme do Super-Homem, em 1978, foi vendida por 193.750 dólares num leilão realizado pela Julien's Auctions, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Durante as filmagens, Reeves usou seis exemplares da famosa capa vermelha, com o icónico S em amarelo.

Para além do famoso acessório do Super-Homem, o leilão da Julien's incluiu outros adereços que passaram pelo grande ecrã, como as máscaras do demónio de "Buffy - a Caçadora de Vampiros" ou de Ben Grimm, o Coisa dos "Quatro Fantásticos", bem como objetos que marcara m a história de Hollywood, como malas de filmagens de Jerry Lewis on a Playboy com Marilyn Monroe na capa e assinada por Hugh Hefner, vendida por mais de 7500 dólares.