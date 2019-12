"Euforia?": Exposição em, Budapeste, de fotos da mudança do regime

Tamanho do texto

Desmantelamento do muro na fronteira entre a Áustria e a Hungria, demolição da estátua de ministro comunista em Budapeste, um cartaz da saída dos soldados soviéticos. Fotos emblemáticas da mudança de regime, que podem ser vistas em Budapeste, no Centro de Fotografia Contemporânea Robert Capa.

"Euforia? Histórias de Um Sistema de Mudanças na Hungria" mostra, entre outras obras, fotos de András Szebeni na manifestação de 23 de Outubro de 1989.

Desencantado, o artista refere: "De 1988 a 92, talvez 93, todos se sentiam fantásticos, mas agora podemos ver onde estamos. Nada mudou realmente".

Entre os muitos acontecimentos evocados na mostra, há o enterro de Imre Nagy em 1989, mas também há cenas da vida quotidiana, dos últimos 30 anos, como explica Emese Mucsi, a curadora da exposição: "Há aqui muitos trabalhos sobre os eventos públicos desse período mas, ao mesmo tempo, há fotos e partes completas da exposição que mostram a vida privada das pessoas e apresentam a cultura underground".

Por exemplo, um chapéu do parlamento com a estrela vermelha, do designer de moda, Tamás Király

A mudança de regime não foi uma história de sucesso para todos. Muitas pessoas perderam os empregos. O fotógrafo Imre Benkö acompanhou trabalhadores nas fábricas durante três décadas.

"Na fábrica, foi um período de transição bastante especial. Parecia, para aquelas pessoas que esperavam manter os empregos, que todos podiam expressar opiniões durante as reuniões de trabalhadores. Queriam continuar a trabalhar ".

A exposição mostra também um documentário de Gusztáv Hámos: "1989 - O poder das notícias televisivas" sobre o papel da televisão nos acontecimentos históricos.