Marcha em Bucareste em memória das vítimas da Revolução Romena

As vítimas da Revolução Romena, que culminou na queda do regime comunista do ditador Nicolae Ceauşescu, há trinta anos, foram homenageadas, este domingo, durante uma marcha pacífica em Bucareste.

O presidente, Klaus Iohannis, e o primeiro-ministro, Ludovic Orban, juntaram-se às centenas de romenos que percorreram a cidade e lançaram balões brancos em memória dos que perderam a vida a defender a liberdade.

Foram mais de mil, as pessoas que morreram durante uma semana de protestos e tumultos que eclodiu no final de dezembro de 1989.

A Revolução Romena foi precipitada a 16 de dezembro desse ano em Timișoara e alastrou para a capital.

Nicolae Ceauşescu e a esposa Elena foram condenados por genocídio e executados a 25 de dezembro.