Filipe VI apela à unidade de Espanha, líder catalão critica

A mensagem de Natal do Rei Filipe VI de Espanha provocou algumas reações de apoio e de repúdio no país.

O monarca disse estar confiante na "força da sociedade espanhola", mas mostrou "sérias preocupações" com a deterioração da confiança nas instituições, em especial na Catalunha. Filipe VI apelou ao respeito pela Constituição, que reconhece a diversidade territorial".

Foram estas as palavras que desagradaram ao presidente da Generalitat, o Governo regional catalão, Quim Torra.

"O que é uma séria preocupação é o Estado espanhol na Europa de hoje. Um Estado que viola os Direitos Humanos, um Estado que não cumpre as decisões dos tribunais de justiça europeus".

Por seu lado, na rede social Twitter, os líderes do Partido Popular Espanhol (Pablo Casado), do partido de extrema-direita Vox (Santiago Abascal), e do Ciudadanos (Inés Arrimadas), elogiaram o discurso de Felipe VI.