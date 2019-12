Eleito presidente de Parlamento kosovar

Com 75 votos a favor e 27 conta, Glauk Konjufca, do Movimento Autodeterminação, foi eleito presidente do Parlamento Kosovo.

A primeira sessão do novo Parlamento terminou, no entanto, sem um entendimento entre as duas forças políticas vencedoras das legislativas de outubro e sem Governo de coligação.

A falta de consenso entre as duas formações tem como pano de fundo a escolha do nome do futuro substituto do presidente Hashim Thaçi, cujo mandato termina em 2021, e a quem compete designar o primeiro-ministro.

Albin Kurti, do Movimento Autodeterminação venceu as eleições em outubro e encontra-se bem posicionado como candidato chefe de Governo. O partido tem 29 dos 120 assentos do Parlamento. Um assento a mais que a Liga Democrática do Kosovo.

Mas, perante a falta de acordo continuada pode precipitar novas eleições.