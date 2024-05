Putin substitui ministro da Defesa. Shoigu será secretário no Conselho de Segurança da Rússia

De Euronews

No início do seu quinto mandato, presidente russo optou por substituir Sergei Shoigu, que teve papel fulcral na invasão da Ucrânia, por Andrei Belousov, até aqui vice-primeiro-ministro.

O presidente russo decidiu substituir o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, na esperada remodelação governativa após o início do seu quinto mandato no Kremlin.

De acordo com a legislação em vigor na Rússia, todo o governo de Moscovo se demitiu na terça-feira passada, depois da tomada de posse do presidente, mas esperava-se que Putin reconduzisse a maioria dos ministros, tal como fez com o primeiro-ministro, ainda que o destino de Shoigu levantasse dúvidas.

As dúvidas foram desfeitas no domingo: ao final do dia, Putin assinou um decreto nomeando o anterior ministro da Defesa como secretário do Conselho de Segurança da Rússia, anunciando em seguida que a pasta da Defesa seria assumida por Andrei Belousov.

Belousov precisa ainda da aprovação da câmara alta do parlamento russo para assumir o cargo. Putin terá proposto outros nomes ao parlamento para aprovação, mas Shoigu será o único ministro a ser substituído.

O adjunto de Shoigu, Timur Ivanov, foi detido no mês passado, acusado de ter recebido subornos. A detenção de Ivanov foi interpretada como um ataque a Shoigu e uma indicação de que o seu despedimento estaria para breve, apesar dos estreitos laços pessoais que mantém com Putin.

Ministério "aberto à inovação"

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no domingo que Putin tinha decidido dar o cargo de ministro da Defesa a um civil porque o ministério deveria estar “aberto à inovação”. E acrescentou que o aumento do orçamento da defesa “tem de se enquadrar na economia do país” e que Belousov, que até há pouco tempo era primeiro vice-primeiro-ministro, é a pessoa indicada para o cargo.

Belousov, de 65 anos, ocupou cargos de chefia no departamento financeiro e económico do gabinete do primeiro-ministro e no Ministério do Desenvolvimento Económico. Em 2013, foi nomeado conselheiro de Putin e sete anos depois, em janeiro de 2020, tornou-se primeiro vice-primeiro-ministro.

Peskov garantiu que a remodelação não afetará “o aspeto militar”, que “sempre foi uma prerrogativa do Chefe do Estado-Maior”, e que o general Valery Gerasimov, que atualmente ocupa este cargo, continuará o seu trabalho.

Tatiana Stanovaya, investigadora do Carnegie Russia Eurasia Center, disse à AP que a nomeação de Shoigu para o Conselho de Segurança da Rússia mostra que a instituição serve de "reservatório" a Putin para antigas figuras proeminentes que o presidente não quer deixar cair mas para as quais não tem um lugar.

O antigo presidente russo Dmitry Medvedev também foi nomeado para este organismo, ocupando o cargo de vice-presidente desde 2020.

Shoigu foi nomeado para o Conselho de Segurança substituindo Nikolai Patrushev, aliado de longa data de Putin. O porta-voz do Kremlin disse no domingo que Patrushev vai assumir outro cargo e prometeu revelar detalhes nos próximos dias.

Shoigu tem sido amplamente visto como uma figura-chave na decisão de Putin de enviar tropas russas para a Ucrânia e era ministro da Defesa desde 2012. A Rússia esperava que a operação rapidamente esmagasse o exército ucraniano, mais pequeno e menos equipado, e que os ucranianos recebessem as tropas russas de braços abertos.

Em vez disso, o conflito incentivou a Ucrânia a montar uma defesa forte e, com o auxílio dos aliados ocidentais, infligiu golpes sérios ao exército russo, que no entanto tem estado em vantagem nos últimos tempos devido à escassez de munições de Kiev.