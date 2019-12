Um presente de Natal atrasado para uma parte do planeta: da Oceânia à Ásia, em particular no Médio Oriente, e numa parte de África, foi possível assistir esta quinta-feira ao último eclipse solar do ano.

O fenómeno foi particularmente espetacular na península arábica e em países asiáticos como o Sri Lanka ou a Indonésia, onde a passagem da Lua Nova em frente ao Sol formou um eclipse anular, permitindo, com equipamento especial ou óculos de proteção observar um chamado "anel de fogo" no céu.