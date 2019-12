Míssil atravessa desfile militar e faz 10 mortos no Iémen

Tamanho do texto

No Iémen, um míssil balístico atravessou um desfile militar de um grupo separatista do sul. Pelo menos 10 pessoas morreram, quatro das quais crianças.

O ataque aconteceu quando os separatistas do sul, conhecidos por Forças da Resistência, terminavam uma cerimónia de recrutamento. O porta-voz do grupo culpa os rebeldes Houthi do Iémen.

Aliados da coligação liderada pela Arábia Saudita, os separatistas do sul do país lutam pela independência da região que existia até à 1990. Há tensão desde essa altura, mas, nos últimos meses, os confrontos têm sido mais intensos entre o lado apoiado pelos sauditas e o lado apoiado pelos Emirados Árabes Unidos.