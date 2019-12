Ano Novo: Guterres pede "empenho ativo" aos jovens pelo Planeta

A mensagem de Ano Novo do secretário-geral das Nações Unidas é exclusivamente dedicada aos desafios e riscos das mudanças climáticas.

"Caras amigas e caros amigos, uno-me a todos vós para dar as boas vindas ao Ano Novo. Entramos em 2020 num ambiente de incerteza e insegurança. As desigualdades persistem e muitos fomentam a divisão e o ódio. Vivemos num mundo com guerras e num planeta em aquecimento. As alterações climáticas não são apenas um probema de longo prazo, mas um perigo claro e presente e não podemos dar-nos ao luxo de ser a geração que ignorou essa realidade e comprometeu o futuro do planeta", disse.

António Guterres fala especificamete para os jovens, em quem deposita a "maior esperança" e a quem pede que continuem a manifestar-se e a exercer pressão a nível mundial.

"Mas há também motivos de esperança e, este ano, a minha mensagem de Ano Novo dirige-se aos jovens de todo o mundo que são, para mim, pecisamente, a maior fonte de esperança. Da ação climática à igualdade de géneros; da justiça social aos direitos humanos, a vossa geração está na linha da frente da luta por um mundo melhor, a vossa paixão e determinação são inspiradoras e eu ouço a vossa voz a exigir justamente um papel na construção de um futuro e estou convosco. A Organização das Nações Unidas está convosco e pertence-vos".

Em 2020 a ONU celebra 75 anos. Para assinalar a efeméride, Guterres anunciou um plano para uma "globalização justa", através da criação da "Década de Ação para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável".