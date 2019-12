Austrália: Incêndios descontrolados no estado de Vitória

Tamanho do texto

A Austrália continua a ser pasto das chamas, com a situação a piorar no estado de Vitória, onde se repetem os avisos de emergência, enquanto os bombeiros têm lutado esta segunda-feira com uma grande frente de fogo nas proximidades de Melbourne.

Com temperaturas que rondam os 44 graus e ventos fortes, o fogo avança descontrolado. Nas últimas 24 horas foram emitidos, pelo menos, 11 avisos de emergência. A ministra da Segurança e Serviços de Emergência, Lisa Neville, recomenda: "A estratégia altamente recomendada é não estar nas estradas. É demasiado perigoso conduzir, não só por causa do fumo, mas também devido à natureza errática e à rapidez com que estes incêndios ocorrem na Gippsland Oriental. Isto é um aviso a todos os vitorianos, isto ainda não acabou".

Os fogos fora de controlo têm forçado milhares de moradores e turistas a evacuarem vastas áreas. O autarca de Blue Mountain, Mark Greenhill, lamenta as enormes perdas da economia local:"As empresas locais são as mesmas pessoas que têm libertado os seus empregados para irem combater o fogo como voluntários. Eles têm feito a sua parte alimentando muitos negócios, alimentando os nossos voluntários, fornecendo comida e apoio, mas têm sido muito atingidos."

As previsões apontam para uma ligeira descida das temperaturas, mas o vento e as trovoadas continuam a propiciar condições muito difíceis. Só durante a noite de domingo para segunda-feira as trovoadas desencadearam 16 incêndios.

Na Nova Gales do Sul, os fogos-de-artifício da passagem de ano foram cancelados, mas o icónico cenário da baía de Sydney - um dos primeiros espetáculos de fogo-de-artifício a correr mundo em cada novo ano - continua previsto e só não se realizará se for declarada situação catastrófica pelos bombeiros. Apesar dos protestos, o primeiro-ministro, Scott Morrison, considera que o fogo-de-artifício de Sydney é uma forma de "mostrar ao mundo a resiliência da Austrália".