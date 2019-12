Austrália entra em 2020 com fogos devastadores

Tamanho do texto

Um grupo de bombeiros escapou por pouco: Perto de Nowra, na Austrália, nada puderam fazer contra os fogos senão refugiar-se dentro do carro e esperar que a frente de fogo passasse sem os atingir. São imagens dramáticas (vídeo abaixo) que mostram o inferno que o país está a viver.

Os incêndios que estão a destruir grandes zonas florestais nos dois Estados mais populosos da Austrália não deram tréguas no último dia do ano. Uma cidade costeira esteve cercada pelas chamas, várias casas ficaram destruídas e morreram pelo menos duas pessoas, o que eleva para 12 o balanço de vítimas mortais desde que os fogos começaram.

O chefe dos bombeiros do Estado de Nova Gales do Sul já disse que estes são os incêndios mais graves de sempre.

Na cidade de Mallacoota, no Estado de Victoria, 4000 residentes fugiram para a beira-mar, depois de o fogo ter cercado as casas. As autoridades temem pela vida de quatro pessoas que estão desaparecidas.

Os fogos são um drama para as pessoas, mas também para os animais, como os coalas. Mais de 8400 espécimes deste animal, 30% de toda a população de Nova Gales do Sul, pode ter desaparecido com os incêndios.